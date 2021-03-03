مبيعات المستثمرين تضغط على أداء البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

واصلت البورصة المصرية تراجعها بمنتصف تعاملات اليوم، الأربعاء، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.





وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 11452 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.1% ليصل إلى مستوى 2267 نقطة.













وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 14006 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 4373 نقطة.





وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.91% ليصل إلى مستوى 2226 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.41% ليصل إلى مستوى 3246 نقطة.