شعبة الذهب تكشف عن أسباب تراجع أسعار المعدن النفيس

وأضاف: "بالإضافة إلى أن المصانع في أمريكا والدول الأوروبية عادوت العمل مره أخرى، مما أثر على أسعار الأسهم في البورصة بالإيجاب، حيث شهدت الأسهم الأمريكية والأوروبية ارتفاعا".

وأرجع عضو شعبة الذهب، في تصريحات لـ"صدى البلد"، سبب التراجع، إلى بداية زول جائحة كورونا وتلقى المواطنين على مستوى العالم اللقاحات المضادة للفيرس.

سعر الذهب تراجعا بنحو 6 جنيهات في الجرام الواحد مقارنة بتعاملات أمس، الثلاثاء، وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 762 جنيها للجرام الواحد. وواصلت أسعار الذهب في مصر التراجع خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 3-3-2021، وسجلتراجعا بنحو 6 جنيهات في الجرام الواحد مقارنة بتعاملات أمس، الثلاثاء، وسجلالأكثر انتشارا نحو 762 جنيها للجرام الواحد.









أسعار الذهب في مصر

وصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 إلى نحو 872 جنيها.

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 762 جنيها.



بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 إلى نحو 654 جنيها.

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 نحو 507 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,112 جنيه.

وأوقية الذهب وصلت إلى نحو 27.23 ألف جنيه.

ووصل سعر كيلو الذهب إلى نحو 873,143 ألف جنيه.









