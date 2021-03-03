شعبة الذهب تكشف عن أسباب تراجع أسعار المعدن النفيس

قال وديع أنطون، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب شهدت تراجعا غير متوقع خلال الفترة الحالية، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 762 جنيها للجرام الواحد.
وأرجع عضو شعبة الذهب، في تصريحات لـ"صدى البلد"، سبب التراجع، إلى بداية زول جائحة كورونا وتلقى المواطنين على مستوى العالم اللقاحات المضادة للفيرس.
وأضاف: "بالإضافة إلى أن المصانع في أمريكا والدول الأوروبية عادوت العمل مره أخرى، مما أثر على أسعار الأسهم في البورصة بالإيجاب، حيث شهدت الأسهم الأمريكية والأوروبية ارتفاعا".
وواصلت أسعار الذهب
في مصر التراجع خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 3-3-2021، وسجل سعر الذهب
تراجعا بنحو 6 جنيهات في الجرام الواحد مقارنة بتعاملات أمس، الثلاثاء، وسجل سعر عيار 21
الأكثر انتشارا نحو 762 جنيها للجرام الواحد.
أسعار الذهب في مصر
وصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 إلى نحو 872 جنيها.
سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 762 جنيها.
بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 إلى نحو 654 جنيها.
وبلغ سعر الجرام من عيار 14 نحو 507 جنيهات.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,112 جنيه.
وأوقية الذهب وصلت إلى نحو 27.23 ألف جنيه.
ووصل سعر كيلو الذهب إلى نحو 873,143 ألف جنيه.
سعر الذهب بالمصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.