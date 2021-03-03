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أخبار العالم

بقوة 6.3 درجة.. زلزال قوي يضرب اليونان

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:36 م
زلزال قوي يضرب اليونان
زلزال قوي يضرب اليونان
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دعاء أبوهشيمة
ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، وسط اليونان؛ حسبما أفادت وسائل الإعلام.

ووفقا لصحيفة "إكثيمريني" اليونانية، قال معهد أثينا للجيوديناميك في قراءته الأخيرة، إن زلزالا قوته 6.0 درجات ضرب منطقة شمال غرب مدينة لاريسا بوسط اليونان صباح الأربعاء.

وأضاف معهد الزلازل اليوناني أنه لم ترد أي  تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقاس تقرير اولي للمعهد الزلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر.

وقال المعهد إن الزلزال وقع بعد 16 دقيقة من الظهر على عمق 20 كيلومترا في منطقة تبعد 24 كيلومترا عن المدينة وتلاه زلزال آخر بقوة 4.6 على مقياس ريختر (12.19 نقطة) و 4.2 (12.26 مساء) و 4.9 (12.34 مساءً).

وقال حاكم منطقة ثيساليا، كوستاس أجوراستوس، لإذاعة "إي ار تي" الحكومية إنه لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار.

وشعر الناس بالزلزال في عدة أجزاء من غرب اليونان وحتى أثينا.
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