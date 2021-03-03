وعظ الأزهر يبدأ تفعيل وحدة لم الشمل لحماية الأسرة بالوادي الجديد

أعلنت منطقة الوعظ والإعلام الديني التابعة للأزهر الشريف في محافظة الوادي الجديد ، اليوم الأربعاء، عن بدء تفعيل وحدة " لم الشمل" لحماية الأسرة المصرية.





أكد الدكتور عمر عبد الكريم، مدير عام منطقة الوعظ والإعلام الديني بمحافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الأربعاء، أن تفعيل الوحدة يأتي انطلاقا من واقع مسئولية الأزهر الشريف، تجاه المجتمع والعمل على حل المشكلات الاجتماعية لمواجهة انتشار ظاهرة الطلاق والتفكك الأسري، لحماية الأسرة الواحاتية بالمحافظة.

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وأضاف عمر، أن منطقة الوعظ بالوادي الجديد، بدأت في تفعيل دور وحدة لم الشمل ووسائل التواصل بالوحدة، وطريقة التقدم بطلب إليها، وفقًا لما أعلنه الأزهر الشريف على موقعه الرسمي.





وأوضح أن الوحدة تهدف إلى عدة أهداف وهي حماية الأسرة من خطر التفكك، إزالة الخلافات بين المتنازعين، الحد من ظاهرة الطلاق التي باتت تهدد أمن الأسرة والمجتمع المصري، نشر توعية مجتمعية وأسرية صحيحة، تأهيل المقبلين على الزواج، تقسيم المواريث، وإنهاء النزاعات المترتبة على الاختلاف حولها، المساهمة في إيصال الحقوق لأهلها، وحماية الطفل من الأضرار البدنية والنفسية المترتبة على انفصال والديه، الحد من ظاهرة أطفال الشوارع، من خلال تحديد أسبابها، واقتراح حلول لها.





من جانب اخر أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، تنظيم قافلة طبية مجانية، ابتداء من اليوم ولمدة يومين، بقرية أبو هريرة بواحة الفرافرة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.





وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في تصريح، اليوم الأربعاء، إن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يجري تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.





وتهيب مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، بجميع المواطنين اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على سلامتهم الشخصية.