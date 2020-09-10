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محافظات

أول مشروع لتربية دودة القز وإنتاج الحرير على مستوى الشرق الأوسط في الوادي الجديد.. صور وفيديو

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
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يعتبر مشروع تربية دودة القز لانتاج  الحرير بـ الوادي الجديد ، المشروع الأوحد في الشرق الأوسط، بعد اختفاء مشروع إنتاج الحرير منذ عصر محمد علي باشا.

يقول المهندس محمد عبد ربه، إنه فكر في إعادة إحياء المشروع بعد اندثاره من عموم مصر، لتكن البداية من هنا بالوادي الجديد تحديدا في قرية المعصرة التابعة لمركز ومدينة الداخلة.

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وأكد عبد ربه أنه يعمل بالمدرسة الثانوية الزراعية متخصصًا في مادة النحل ودودة القز، ولأول مرة فى مصر يقوم بعمل مشروع متكامل لإنتاج الحرير الطبيعي.

وأوضح أن المشروع  ينقسم إلى نشاطين الأول نشاط زراعي وهو دعم المشروع بزراعة أشجار التوت (صنف هندى) ذات القيمة الغذائية العالية بالتنسيق مع مركز بحوث ورابطة منتجي ومسوقي الحرير فى مصر لأنها الغذاء الوحيد لديدان الحرير، علاوة على زراعات أخرى قائم عليها إنشاء المناحل لإنتاج مادة البروبوليس التى تستخدم فى تحنيط الكائنات الحية وتعمل على إعاقة تكاثر الخلايا السرطانية وكذلك العسل وحبوب اللقاح والغذاء الملكي.

النشاط الثاني وهو الإنتاج ويشمل إنشاء مركز تربية ديدان الحرير ومستلزمات المناحل ، ليقوم بعد ذلك بجمع الحرير الذي تنتجه الديدان.

وأوضح أنه نجح في تجربته الأولية  لتربية دودة انتاج الحرير، مضيفا أنه سيتم تعميم التجربة علي نطاق أوسع في المستقبل القريب لتكون نقطة بداية لإحياء مشروع انتاج الحرير مرة أخرى.

نشر التجربة
وأكد المهندس محمد أنه يسعى لإحياء الصناعة بشكل كامل على مستوى الجمهورية وإعادتها إلى مجدها السابق، لافتا الي ان اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم هو اول من شجعه لإقامة المشروع  ووجه بتذليل كافة العقبات لإنجاح المشروع.

وتابع  عبد ربه أنه يسعى لنشر ثقافة تربية ديدان الحرير بالمحافظة بالتعاون مع المسؤولين  واحياء  تربية دودة القز لإنتاج  الحرير من جديد وتعميم التجربة علي كافة محافظات الجمهورية خاصةً بل والشرق الأوسط بصفة عامة.
أول مشروع لتربية دودة القز وإنتاج الحرير على مستوى الشرق الأوسط في الوادي الجديد.. صور وفيديو
أول مشروع لتربية دودة القز وإنتاج الحرير على مستوى الشرق الأوسط في الوادي الجديد.. صور وفيديو
أول مشروع لتربية دودة القز وإنتاج الحرير على مستوى الشرق الأوسط في الوادي الجديد.. صور وفيديو
أول مشروع لتربية دودة القز وإنتاج الحرير على مستوى الشرق الأوسط في الوادي الجديد.. صور وفيديو
أول مشروع لتربية دودة القز وإنتاج الحرير على مستوى الشرق الأوسط في الوادي الجديد.. صور وفيديو
أول مشروع لتربية دودة القز وإنتاج الحرير على مستوى الشرق الأوسط في الوادي الجديد.. صور وفيديو
أول مشروع لتربية دودة القز وإنتاج الحرير على مستوى الشرق الأوسط في الوادي الجديد.. صور وفيديو
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