ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الوزراء: حافز أخضر لمشتري السيارة الكهربائية المنتجة محليا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:50 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء- في إطار خطة الدولة لتوطين السيارات الكهربائية- على مقترح بتقديم حافز أخضر لمشتري السيارة الكهربائية المنتجة محليا، حيث تم التأكيد أن الحكومة تعمل على تشجيع المواطنين على امتلاك هذه السيارات صديقة البيئة التي سيتم تصنيعها محليا.


كما وافق مجلس الوزراء، على استمرار شركة "ترسانة السويس البحرية"- إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس- في نشاطها، لمدة سنة، على أن يتم عرض تقرير بشأن موقف عملها، وذلك عقب استعراض نتائج إعادة الهيكلة والموقف المالي لها.


وتمت الإشارة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات من شأنها العمل على تصحيح مسار الشركة، وما تضمنته هذه الإجراءات من القيام بإعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية من قبل شركة متخصصة في الاستشارات الإدارية، وتقييم الأصول غير المٌستغلة، للوصول إلى أفضل طريقة يمكن من خلالها استغلال هذه الأصول بالشكل الأمثل، وتنشيط قطاع التحصيل بالشركة، وإصلاح وصيانة المعدات الموجودة بها، فضلا عن قيام الشركة بزيادة قدراتها التسويقية والقيام بجذب عملاء جدد وتطوير الخدمات الممنوحة للعملاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ترشيحاتنا

سامح شكري يلتقي نظيره القطري على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب

دعوة عاجلة من أمير الكويت.. ما الأمر؟

بإطلالة رياضية.. رانيا يوسف تلفت الأنظار في أحدث ظهور

أفشة يغادر مران الأهلي.. اعرف السبب

خالد الغندور لـ رمضان صبحي: خسرت كتير بعد الأهلي

في غضون أسبوعين.. أول لقاح مصري لـ كورونا يدخل مرحلة التجارب السريرية.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود اللامع.. أنابيلا هلال تتألق بإطلالة جريئة على إنستجرام

جنازات محفوفة بالخطر.. هل ينتقل كورونا من جثث الموتى؟

من غير أدوية.. 3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من حب الشباب