الوزراء: حافز أخضر لمشتري السيارة الكهربائية المنتجة محليا

وافق مجلس الوزراء- في إطار خطة الدولة لتوطين السيارات الكهربائية- على مقترح بتقديم حافز أخضر لمشتري السيارة الكهربائية المنتجة محليا، حيث تم التأكيد أن الحكومة تعمل على تشجيع المواطنين على امتلاك هذه السيارات صديقة البيئة التي سيتم تصنيعها محليا.









كما وافق مجلس الوزراء، على استمرار شركة "ترسانة السويس البحرية"- إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس- في نشاطها، لمدة سنة ، على أن يتم عرض تقرير بشأن موقف عملها، وذلك عقب استعراض نتائج إعادة الهيكلة والموقف المالي لها.









وتمت الإشارة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات من شأنها العمل على تصحيح مسار الشركة، وما تضمنته هذه الإجراءات من القيام بإعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية من قبل شركة متخصصة في الاستشارات الإدارية، وتقييم الأصول غير المٌستغلة، للوصول إلى أفضل طريقة يمكن من خلالها استغلال هذه الأصول بالشكل الأمثل، وتنشيط قطاع التحصيل بالشركة، وإصلاح وصيانة المعدات الموجودة بها، فضلا عن قيام الشركة بزيادة قدراتها التسويقية والقيام بجذب عملاء جدد وتطوير الخدمات الممنوحة للعملاء.