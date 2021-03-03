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فن

أنا البطل.. محمد رمضان حاضر بـ تمساح وشبل و زي الجوكر

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:14 م
صدى البلد
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محمد نحلة

طرح الفنان محمد رمضان اليوم أحدث أغانيه "أنا البطل " عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وظهر "رمضان" في الفيديو بصحبة تمساح وشبل، بالإضافة إلى ارتدائه ماسك لشخصية الجوكر الشهيرة. 


وكان رمضان قد نشر أمس مقطع فيديو من أغنية "أنا البطل"، عبر حسابه بموقع إنستجرام".


وظهر "رمضان"، في الفيديو برفقة شقيقه وغنى جزءًا من الأغنية وعلق: "ميعادنا بكرة إن شاء الله على قناتي الرسمية على يوتيوب، ثقة في الله".


من ناحية أخرى، يواصل محمد رمضان تصوير مسلسله الرمضاني "موسى" بعد فترة توقف بسبب تصويره أغنيه في دبي.


يشارك في بطوله مسلسل "موسى "، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.


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