يساعد في سهولة إصلاحها .. أستاذ الأنف والأذن يكشف أهمية مبادرة الكشف المبكر عن ضعاف السمع .. فيديو

قال الدكتور طارق كامل أستاذ الأنف والأذن والحنجرة، إن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع، هي مبادرة مهمة وذلك لأن اكتشاف بعض حالات ضعف السمع في الأوقات المبكرة لدى الأطفال يساعدنا على سهولة إصلاحها وعلاجها.





طارق كامل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي أم سي " المذاع علي قناه " دي أم سي ": الأمراض السمعية إذا مر علي المولد 6 سنوات ولم يتم علاجها يكون علاجها في منتهي الصعوبة مؤكدا أن ضعف السمع يظهر علي الطفل منذ يوم ولادته . وأضافديأمسيديأمسيأنولادته



