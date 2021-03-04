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يساعد في سهولة إصلاحها .. أستاذ الأنف والأذن يكشف أهمية مبادرة الكشف المبكر عن ضعاف السمع .. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 03:01 ص
ضعف السمع
ضعف السمع
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إبراهيم القادري
قال الدكتور طارق كامل أستاذ الأنف والأذن والحنجرة، إن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع، هي مبادرة مهمة وذلك لأن اكتشاف بعض حالات ضعف السمع في الأوقات المبكرة لدى الأطفال يساعدنا على سهولة إصلاحها وعلاجها.

وأضاف طارق كامل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي أم سي" المذاع علي قناه "دي أم سي": الأمراض السمعية إذا مر علي المولد 6 سنوات ولم يتم علاجها يكون علاجها في منتهي الصعوبة مؤكدا أن ضعف السمع يظهر علي الطفل منذ يوم ولادته .

وأوضح طارق كامل ، خلال العام الأول من ولادة الطفل يمكن لاهلة أداركه أن كان لا يستطيع السمع أم لا وعليهم التوجه ألي الاستشاريين لمعرفة المرض عناك حالات يمكن علاجها بالأدوية وعلاجات تحتاج لي جراحات بسيطة .
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