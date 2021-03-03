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الدولار بـ شنطة ليرة.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب لبنان.. فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:40 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
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البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الوضع الاقتصادى فى لبنان سييء للغاية، موضحًا أن هناك مظاهرات فى لبنان، ونأمل أن يستقر لبنان وتنتهى أزمته الداخلية.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولار فى لبنان يوازى 10 آلاف ليرة لبناني بالسوق السوداء، معلقًا " الدولار بشنطة ليرة" و الدولار فى البنوك بـ 1500 ليرة.

وانفعل أحمد موسى على الهواء قائلا:  هناك حالة غضب فى الشارع اللبناني بسبب ارتفاع الأسعار، وذلك بعد جائحة كورونا، والأوضاع الصعبة والمشكلات الداخلية".

وأوضح أنه منذ شهر أكتوبر الماضي وحتى اليوم لم يتم تشكيل الحكومة؛ وذلك بسبب الخلاف للحصول على الحقائب.

وأشار إلى أن الوضع السياسي والاقتصادي صعب فى لبنان، والشعب اللبناني فى مأساة.

وكشف أنه كان يحب الذهاب لـ لبنان، قبل عام 2011، مؤكدًا أن الأسبوع الذى سبق انضمامه لـ"صدى البلد" كان فى لبنان.
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