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وزير الاتصالات يكشف تكلفة البنية التحتية للألياف الضوئية في 51 مركزا.. فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:25 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
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إبراهيم القادري
قال عمرو طلعت وزير الاتصالات ، ان هناك إصرارا من الدولة المصرية علي بناء مصر الرقمية رغم ضخامة الأموال والمجهود المبذول، مؤكدا أن توطين صناعة التابلت في مصر يجري على قدم وساق، بالتعاون مع شركة سامسونج في مصر .

وأضاف عمرو طلعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع علي قناه " المحور": نعمل الآن على توصيل الألياف الضوئية إلى المنازل وسنعمل على ذلك من خلال عمل البنية التحتية التي تقوم بها مبادرة حياه كريمة وسنتشارك معهم في ذلك العمل، مؤكدا أن المرحلة الأولى من هذا المشروع تضم 51 مركزا.

وأوضح عمرو طلعت ، تكلفة توصيل الألياف الضوئية ستصل إلى 5 مليارات و600 مليون جنيه وهذا في المرحلة الأولي فقط، مؤكدا أننا آطلقنا بالفعل منصة مصر الرقمية .

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