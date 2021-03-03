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فن

دعاء مؤثر من رضوى الشربيني لوالدتها بعد وفاتها بـ كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:21 م
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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مصطفى كرم

حرصت الإعلامية رضوى الشربيني على الدعاء لوالدتها بعد وفاتها بفيروس كورونا المستجد.


وكتبت رضوى الشربيني، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "‏اللهم إنها الليلة الأولى لى أمى في قبرها، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لها وارحمها، وَاعْفُ عنها وعافها، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُا، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُا، وَاغْسِلْهُا بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِا مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدنس".


وأعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، خبر وفاة والدتها، مساء أمس، الثلاثاء، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وكتبت الإعلامية رضوى الشربيني، "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".


وأضافت "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يارب أمي ماتت ادعوا لها يارب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك".

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