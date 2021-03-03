الإحسان.. أسامة الأزهري يوجه نصيحة لإصلاح العلاقة بين الأبناء والآباء.. فيديو

قال الشيخ أسامة الازهري إن الإحسان هو ملخص العلاقة التي يؤسسها الشرع بين شرائح المجتمع وبين الابن والأب وبين الزوج والزوجة وفي جميع التعاملات .
وأضاف الأزهري خلال لقائه في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناة " دي أم سي " : كلمة الإحسان هي ملخص كل غايات الشريعة وأهدافها ومقاصدها ولو أردنا أن نجمع جميع أهداف الشريعة سنجمعها في كلمة " الإحسان " .
وأوضح أسامة الأزهري ، ان الإحسان له العديد من الدرجات ومنها علاقة الإنسان مع الله وعلاقة الإنسان مع النفس وعلاقة الإنسان مع عالم الحيوان، مؤكدا أن كلمة الإحسان هي الوعاء الشامل للعلاقة بين شرائح البشر .
وتابع أن الله وصي بعلاقة الإحسان بين الابن والأبوين مؤكدا أن الله أمر ألا نعبد إلا إياه ونحسن معاملة الوالدين .