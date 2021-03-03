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الإحسان.. أسامة الأزهري يوجه نصيحة لإصلاح العلاقة بين الأبناء والآباء.. فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:42 م
أسامة الأزهري
أسامة الأزهري
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إبراهيم القادري
قال الشيخ أسامة الازهري إن الإحسان هو ملخص العلاقة التي يؤسسها الشرع بين شرائح المجتمع وبين الابن والأب وبين الزوج والزوجة وفي جميع التعاملات .

وأضاف الأزهري خلال لقائه في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناة " دي أم سي " : كلمة الإحسان هي ملخص كل غايات الشريعة وأهدافها ومقاصدها ولو أردنا أن نجمع جميع أهداف الشريعة سنجمعها في كلمة " الإحسان " .

وأوضح أسامة الأزهري ، ان الإحسان له العديد من الدرجات ومنها علاقة الإنسان مع الله وعلاقة الإنسان مع النفس وعلاقة الإنسان مع عالم الحيوان، مؤكدا أن كلمة الإحسان هي الوعاء الشامل للعلاقة بين شرائح البشر .


وتابع أن الله وصي بعلاقة الإحسان بين الابن والأبوين مؤكدا أن الله أمر ألا نعبد إلا إياه ونحسن معاملة الوالدين .
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