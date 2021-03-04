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منوعات

ما لون شخصيتك الحقيقي .. TikTok يثير الضجة باختبار مذهل.. صور

الخميس 04/مارس/2021 - 04:00 ص
اختبار tiktok
اختبار tiktok
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عزة عاطف
جذب اختبار "لون شخصيتك" على TikTok، انتباه مستخدمي تطبيق الفيديوهات الشهير، حيث سارعوا في خوض التحدي الممتع، ونشر نتائجهم لمتابعيهم.

ما هو اختبار لون شخصيتك في TikTok؟
يخصص الاختبار على TikTok للناس لون معين بناءً على شخصيتهم بعد أخذ سلسلة من الأسئلة الجادة المدروسة جيدا.

تتضمن أمثلة الأسئلة: "كيف تتصرف مع أصدقائك؟" و"ما الذي تستمتع بالقيام به في عطلة نهاية الأسبوع؟".

من بين الأسئلة الأخرى "كيف تتصرف أمام أصدقائك" و"ما هو نوع الطقس الذي تحبه لتخرج أو تلعب مع أصدقائك؟".

ويتبين أن الاختبار يعتمد على نظام تصنيف شخصي حقيقي للغاية تم تصميمه لتصنيف الأطفال المعرضين للخطر. 

كيف يمكنني إجراء اختبار الشخصية الملونة؟
للعثور على لون شخصيتك وخوض الاختبار، ما عليك سوى الانتقال إلى موقع ktestone.com الخاص بتيك توك، حيث يطالبك الاختبار بالإجابة على 12 سؤالًا قصيرًا عن نفسك، بما في ذلك استفسارات حول عاداتك ومزاجك وسلوكك.

ماذا يعني اللون؟
بمجرد إجابتك على الأسئلة، سيمنحك الاختبار شخصية ملونة وبعض التفاصيل حول نوع الشخصية، وهناك أيضًا ملخص للأجزاء السلبية من نوع شخصيتك.

على سبيل المثال، لون المحيط يعني: "أنا انطوائي ولكن شخصيتي تتغير حسب الموقف، لا أعرف نفسي جيدًا، ولا أحب تولي زمام المبادرة!.. لكن مستمع جيد! وأستطيع ملاحظة مشاعر الآخرين والتعاطف معهم!".

كما يخبرك أيضًا بالشخصيات الملونة التي ستتعامل معها كثيرًا - وتلك التي يجب عليك الابتعاد عنها، تماما مثل الأبراج.

الألوان الأخرى التي يمكن تخصيصها لك هي البرعم، بياض الفانيليا، الصبار، الهندباء، اللهب الدافئ، الوردي الحلو، والأزرق..
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