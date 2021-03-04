محافظ بني سويف يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي

استقبل"بمكتبه منذ قليل"الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج ،في مستهل زيارتها لبني سويف"اليوم" .





وذلك في حضور إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن ،وعدد من قيادات الوزارة.





هذا ومن المقرر أن يقوم محافظ بنى سويف ووزيرة التضامن بافتتاح دار الأيدى الأمنية لرعاية الفتيات بالحمرايا ، ووضع حجر الأساس لمجمع الخدمات المتكاملة بالقرية الاجتماعية شرق النيل .





فضلا عن تسليم دفعة جديدة من الدراجات البخارية لذوى الاحتياجات الخاصة، بدعم من إحدى المؤسسات، بالاضافة إلى تسليم مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة بقروض حسنة من إحدى الجمعيات .



