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محافظات

محافظ بني سويف يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي

الخميس 04/مارس/2021 - 12:54 م
محافظ بني سويف يستقبل
محافظ بني سويف يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي
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محمد عبدالحليم
استقبل"بمكتبه منذ قليل"الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج ،في مستهل زيارتها لبني سويف"اليوم" .

وذلك في حضور إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن ،وعدد من قيادات الوزارة.

هذا ومن المقرر أن يقوم محافظ بنى سويف ووزيرة التضامن بافتتاح دار الأيدى الأمنية لرعاية الفتيات بالحمرايا ، ووضع حجر الأساس لمجمع الخدمات المتكاملة بالقرية الاجتماعية شرق النيل .

فضلا عن تسليم دفعة جديدة من الدراجات البخارية لذوى الاحتياجات الخاصة، بدعم من إحدى المؤسسات، بالاضافة إلى تسليم مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة  بقروض حسنة من إحدى الجمعيات .

محافظ بني سويف يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي
محافظ بني سويف يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي
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