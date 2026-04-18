إشترى عقارات وأراضى.. تاجر سلاح يغسل 70 مليون جنيه بأسيوط

قامت الأجهزة الأمنية، بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بأسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية) .

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (70) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .