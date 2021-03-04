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أخبار البلد

إنجاز جديد لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة

الخميس 04/مارس/2021 - 01:17 م
صدى البلد
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محمد إبراهيم
حصل معمل تحليل وإنتاج الزيوت الرئيسى التابع لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة على شهادة نظام الجودة للإدارة طبقًا للمواصفة الدولية "ISO/ 9001/2015" وذلك فى إطار إتباع وتطبيق كافة معايير الجودة العالمية للوصول إلى أحدث المواصفات القياسية للمنتجات البترولية فى سبيل الارتقاء بمستويات الأداء ودقة وسرعة النتائج المقدمة لخدمة القوات المسلحة والقطاع المدنى.

جاء ذلك في احتفال حضره رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة ومدير إدارة الوقود ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول .

يأتي ذلك استمرارًا لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحسين الأداء بهيئاتها وإداراتها المختلفة .
إنجاز جديد لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة
إنجاز جديد لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة
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