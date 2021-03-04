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أخبار العالم

حاولت إسكات المحكمة.. أبوالغيط يفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

الخميس 04/مارس/2021 - 01:26 م
الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
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مـيــــس رضـــا

رحَّب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بالتحقيق في الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية المتركبة ضد الفلسطينيين، معتبرًا أن ذلك يُمثل دليلًا جديدًا لإدانة الاحتلال وجرائمه.

وأكد "أبوالغيط"، أن القرار ينسجم مع مبادئ العدالة الدولية ويعكس انحيازًا للإنسانية وتجردًا من جانب المُدعية العامة، وأيضًا من جانب قضاة المحكمة الذين قرروا، في الدائرة التمهيدية الأولى، الولاية القضائية للمحكمة على الانتهاكات المرتكبة من جانب سلطات الاحتلال في الضفة الغربية وغزة.

ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أبو الغيط قوله إن إسرائيل حاولت بشتى الطرق اسكات صوت المحكمة واتهام المدعية العامة بالتحيز، وللأسف فإن بعض الدول قد تتخذ مواقف تُساير التوجهات الإسرائيلية، مُشددًا على ضرورة احترام العدالة الدولية وعدم تسييس المحكمة وقراراتها وإجراءاتها، وداعيًا الدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة احترام التزاماتها في هذا الصدد..

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