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تعليم

بدون شكاوى.. طلاب الصف الثاني الثانوى بدمياط يؤدون امتحان اليوم

الخميس 04/مارس/2021 - 02:07 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
تابع "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الخميس، سير الامتحانات في عدد من مدارس إدارة دمياط التعليمية، شملت أعمال اللجان والعملية الامتحانية لطلاب النقل بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للطلاب والمعلمين.

وتفقد "وكيل الوزارة" لجان الامتحانات بمدارس علي مشرفة الإعدادية وأم المؤمنين الثانوية بنات، متابعا سير الامتحانات ومدى اتباع المدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة وتعقيم اللجان، وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين.

واطمأن "وكيل الوزارة" من خلال غرفة عمليات المديرية على سير الامتحانات بجميع اللجان، ودخول الطلاب لأداء للامتحان الإلكتروني (الصف الثاني الثانوي العام) لمادتي اللغة الأجنبية الثانية(لغة فرنسية ، لغة ألمانية) وعلم النفس والاجتماع، قيد فيها ١٠٩٥٠ طالب حضر منهم ١٠٩١١ طالب وتغيب ٣٩ وأدى الطلاب الامتحان بسهولة ويسر ووصلت نسبة الدخول إلى ١٠٠% 

والامتحانات المجمعة لطلاب الصف الثاني الإعدادي قيد فيها ٣٠٩٧٩ طالب حضر منهم ٣٠٥٣٩ طالب وتغيب ٤٤٠ بنسبة حضور ٩٨% وسارت الامتحانات في انتظام وفق التعليمات

كما تسير امتحانات سنوات النقل بمدارس التعليم الفني بنوعياته المختلفة وسط إجراءات احترازية ووقائية بعدد ٣٥ مدرسة على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات لم تستقبل أية شكاوى من الامتحان المتعدد للصف الثاني الإعدادي والإلكتروني للصف الثاني الثانوي بجميع المدارس.

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