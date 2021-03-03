دمياط تحقق أعلى نسبة حضور بامتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإبتدائية

أوضحت مديرية التربية والتعليم بدمياط ،في بيان صادر عنها، عن تحقيق المحافظة لأعلى نسبة حضور فى الامتحانات المجمعة لنصف العام الدراسى للمرحلة الابتدائية بنسبة ٩٩٪، مما يؤكد نجاح الجهود المبذولة فى تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.





ومن جانبه اكد عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم ان محافظ دمياط قد أكدت على ضرورة التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتيسير الامتحانات والعمل تحت مظلة التدابير الوقائية، منوها إلى أنه تم عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية لمتابعة الموقف لحظة بلحظة بداية من دخول الطلاب للجان حتى خروجهم منها، كما أكد أنه لم يتم تلقى اية شكاوى كما لم يتم تسجيل اية حالات إصابة او اشتباه بين الطلاب والمعلمين.

واوضح ان ذلك يأتى وفقًا لما وجهت به الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين و الخروج بالعملية الامتحانية بالشكل الآمن فى ظل تلك الظروف الاستثنائية.



وأشار الى ان أولياء الأمور على ثقة تامة بجهود المحافظة والوزارة لتحقيق أعلى معدلات الأمان لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر وسط بيئة صحية آمنة.





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