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محافظات

تعرف على الموقف النهائي لمشروعات الصرف الصحي وخط المياه الناقل بدمياط

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:45 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف الخاص ببعض المشروعات بقطاع الصرف الصحي وخط المياه الناقل الجارى تنفيذهم من خلال شركة المقاولون العرب.

وجاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم الثلاثاء مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والمهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى و رمزى محمود رئيس قطاع شمال الدلتا بشركة المقاولون العرب و  أميمة متولى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي و  حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و متولى حسنين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ و طارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل و يسرى نصير نائب مدير فرع شركة المقاولون العرب والمشرف على مشروعات دمياط و  سميح عبد السلام مدير مديرية الزراعة.

وبحثت "المحافظ" آليات إزالة كافة المعوقات التى عرقلت استكمال بعض المشروعات بقطاع الصرف الصحي أو أثرت على المعدلات التنفيذية للبعض الآخر، وذلك للانتهاء من كافة الأعمال المدرجة بخطط التنفيذ و تغطية جميع المناطق بهذه الخدمة، إذ اطلعت "محافظ دمياط" على الجداول الزمنية الخاصة بعدد من المشروعات المقرر افتتاحهم خلال الاحتفال بعيد دمياط القومى فى مايو القادم وهم محطات صرف صحي شطا٢ وأولاد خلف والكاشف الفرعية المسندة لإحدى الشركات الأخرى بالإضافة إلى مشروع معالجة صرف صحي شط جريبة المقرر الانتهاء منه بنهاية سبتمبر من العام الحالى و أيضًا الانتهاء من مشروع صرف صحي شطا ١ خلال ١٠ شهور وأخيرًا الانتهاء مشروعا صرف صحي الزهراء والسواحل خلال الشهر الجارى ، كما تابعت "المحافظ" الأعمال الخاصة بمد شبكات الصرف الصحي بمناطق مختلفة وعدد من المشروعات الأخرى، إذ وجهت بوضع جدول زمنى محدد بشأنهم ومتابعة كافة الأعمال اولا بأول...

وعلى جانب آخر.. تابعت "محافظ دمياط" آخر التطورات بمشروع خط المياه الناقل الذى تبلغ تكلفة تنفيذه ٢٦٠ مليون جنيه وذلك بقطر ١٠٠٠مم بطول ١٨ كم بداية من محطة مياه كفر سليمان حتى القناة الملاحية  بعد تعديل المسار الخاص به، لتغذية وتغطية احتياجات مدينة رأس البر و الامتداد العمراني بها بالمياه، إذ بحثت سُبل استكمال كافة الأعمال المدرجة بالمشروع وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

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