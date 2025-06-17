ألونسو يطلب مهاجمًا جديدًا لدعم هجوم ريال مدريد في الصيف

وجه تشابي ألونسو، المدير الفني الجديد لريال مدريد، طلبًا لإدارة النادي بالتعاقد مع مهاجم إضافي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار سعيه لتعزيز الخيارات الهجومية للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن ألونسو يفضل ضم مهاجم يمتلك مواصفات شبيهة بخوسيلو، الذي لعب مع الفريق في الموسم الماضي، من حيث الفعالية داخل منطقة الجزاء، والقدرة على أداء أدوار تكتيكية دقيقة، إلى جانب الاستعداد لتقبّل دور بديل خلف المهاجمين الأساسيين، على أن تكون الصفقة منخفضة التكاليف.

ويرتبط هذا التوجه بفلسفة ألونسو التدريبية، إذ سبق له الاعتماد على مهاجمين من نفس النمط، مثل فيكتور بونيفيس وبورخا إجليسياس، اللذين شكّلا دعائم مهمة في تطبيق أسلوبه الخططي دون التأثير على الثوابت الهجومية.

ومن بين الأسماء التي طُرحت على طاولة الإدارة، برز فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتينج لشبونة، والذي نال إعجاب مسؤولي الريال، لكنه استبعد لاحقًا نظرًا لتكلفته المرتفعة، وكونه يعد خيارا أساسي لا يتماشى مع الرؤية الفنية للمركز المطلوب.

وتأتي هذه التحركات وسط غياب الشاب البرازيلي إندريك بسبب إصابة عضلية، ما دفع ريال مدريد لتصعيد المهاجم جونزالو جارسيا (21 عامًا) من فريق كاستيا ليكون بديلاً مؤقتًا خلال منافسات كأس العالم للأندية.

ورغم إعجاب ألونسو بقدراته، إلا أن مستقبل اللاعب لا يزال مرهونًا بإمكانية رحيله في وقت لاحق هذا الصيف.