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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم بورتو البرتغالي: الأهلي خصم منظم وعنيد.. والمجموعة ما زالت مفتوحة

الأهلي ضد إنتر ميامي
الأهلي ضد إنتر ميامي
إسراء أشرف

أشاد الأرجنتيني ألان فاريلا، لاعب وسط نادي بورتو البرتغالي، بمستوى الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، بعد متابعته للمواجهة التي جمعتهما في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال فاريلا في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "شاهدت مباراة الأهلي وإنتر ميامي، ووجدت أن كلا الفريقين خصمان عنيدان. إنتر ميامي يمتلك أفضل لاعب في العالم، ليونيل ميسي، لكن الأهلي أيضًا فريق منظم ويقاتل على كل كرة."

وأضاف: "كل الاحتمالات لا تزال قائمة في المجموعة. أمامنا مباراتان وسنقاتل للفوز بهما من أجل حجز بطاقة التأهل."

وكان بورتو قد استهل مشواره في البطولة بتعادل سلبي أمام بالميراس البرازيلي، وهي ذات النتيجة التي انتهت بها مواجهة الأهلي وإنتر ميامي على ملعب "هارد روك" في مدينة ميامي الأمريكية.

ومن المقرر أن يواجه بورتو نظيره إنتر ميامي في الجولة الثانية، في حين يصطدم الأهلي بنظيره بالميراس مساء الخميس المقبل على ملعب "ميتلايف" في نيويورك، ضمن منافسات نفس المجموعة.

الأهلي بورتو بالميراس إنتر ميامي كأس العالم للأندية مونديال الأندية فاريلا

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