قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"بسملة" رونالدو قبل هدفه التاريخي تخطف الأضواء في كأس العالم.. ما القصة؟
كل الناس بتقول يا رب.. شوبير يوجه رسالة دعم لمنتخب مصر أمام أستراليا
إصابات واعتقالات خلال تصدي فلسطينيين لهجوم مستوطنين في محيط الخان الأحمر شرق القدس
إعلامي: حسام حسن لا يبحث عن الأعذار.. وأستراليا تعتبرنا الاختبار الحقيقي
سواء بالبيع أو الشراء .. تحذير هام من الإسكان بشأن التعاملات العقارية
شاهد| منتخب مصر يتحرك إلى ملعب دالاس ستاديوم لمواجهة أستراليا في كأس العالم
قناة مجانية تنقل مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم.. اعرف التردد
رئيس ليتوانيا: فشل دول الناتو في زيادة الإنفاق الدفاعي يهدد وحدة الحلف
أبو بكر القربي: الرهان على الحل العسكري عرقل التوصل لاتفاق في مفاوضات الكويت
فتح استاد الإسكندرية و22 مركز شباب للجماهير لمتابعة مباراة مصر وأستراليا
أبو بكر القربي: الخلاف على ترتيب المسارين العسكري والسياسي عطّل مفاوضات الكويت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع عائدات البن في أوغندا 38% مع انخفاض الصادرات والأسعار العالمية

انخفاض عائدات البن
انخفاض عائدات البن
أ ش أ

أظهر تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأوغندية يوم الجمعة انخفاض عائدات البن في أوغندا بنحو 38% على أساس سنوي في مايو، نتيجةً لانخفاض حجم الصادرات وتراجع الأسعار العالمية.

ويعد البن مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية في أوغندا، التي تقع في شرق إفريقيا، والتي تُعتبر أكبر مصدر للبن في القارة. وفق شبكة "سي.إن.بي.سي.أفريكا".

وذكر التقرير أن أوغندا صدرت بناً بقيمة 151.7 مليون دولار أمريكي في مايو، مقارنةً بـ 244 مليون دولار أمريكي في مايو 2025.

وبلغت كمية صادرات البن الأوغندية 617491 كيساً (وزن الكيس 60 كيلوجراماً) في مايو، بانخفاض عن 793445 كيساً (وزن الكيس 60 كيلوجراماً) في الفترة نفسها من العام الماضي. ولم تُقدم وزارة الزراعة أيّ تفسير لانخفاض الكمية.

وأشارت إلى أن أسعار البن العالمية "انخفضت مع توقعات بتحسن ظروف العرض في الأشهر المقبلة، لا سيما في ضوء التوقعات الإيجابية للسوق البرازيلية".

وزارة الزراعة الأوغندية البن أوغندا أسعار البن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

بي إن سبورت حسمت الأمر.. هل تذاع مباراة مصر وأستراليا على القناة المفتوحة؟

سعر الجنيه الذهب

زاد 2200 جنيه| قفزة غير متوقعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب

تفاصيل أشهر عيار ذهب اليوم في الصاغة

منتخب مصر

هل تذاع مباراة مصر وأستراليا مجانا؟.. القنوات الناقلة لمواجهة الفراعنة في كأس العالم 2026

مباراة مصر وأستراليا

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا بث مباشر في كأس العالم.. اضبط التردد الآن

العدادات الكودية

تطورات جديدة بشأن أزمة العدادات الكودية.. مفاجأة للمواطنين

مباراة مصر وأستراليا

نزل الترددات الآن.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وأستراليا في كأس العالم

ترشيحاتنا

منتخب مصر للكرة الشاطئية

منتخب مصر يستهل مشواره في كأس العالم الإفريقية للكورف بول الشاطئية بفوز مستحق على زيمبابوي

اقطاي

الغندور يدعم أقطاي عبد الله قبل مواجهة أستراليا: قولوا آمين يا رب العالمين

عموته

عموتة يصل الأحد.. ويجمد رحيل بن رمضان إلى الشمال القطري

بالصور

7 حيل فعالة لتثبيت العطر في الصيف.. خطوات بسيطة تمنحك رائحة تدوم طوال اليوم

خطوات بسيطة لتثبيت العطر في فصل الصيف
خطوات بسيطة لتثبيت العطر في فصل الصيف
خطوات بسيطة لتثبيت العطر في فصل الصيف

طب الزقازيق تستقبل وفدا من 7 دول لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

تعاون استراتيجي بين مستشفيات جامعة الزقازيق وجامعة الابتكار لتأهيل كوادر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

مي سليم تثير ضجة بإطلالة صيفية جريئة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد