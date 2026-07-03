تراجع عائدات البن في أوغندا 38% مع انخفاض الصادرات والأسعار العالمية

أظهر تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأوغندية يوم الجمعة انخفاض عائدات البن في أوغندا بنحو 38% على أساس سنوي في مايو، نتيجةً لانخفاض حجم الصادرات وتراجع الأسعار العالمية.

ويعد البن مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية في أوغندا، التي تقع في شرق إفريقيا، والتي تُعتبر أكبر مصدر للبن في القارة. وفق شبكة "سي.إن.بي.سي.أفريكا".

وذكر التقرير أن أوغندا صدرت بناً بقيمة 151.7 مليون دولار أمريكي في مايو، مقارنةً بـ 244 مليون دولار أمريكي في مايو 2025.

وبلغت كمية صادرات البن الأوغندية 617491 كيساً (وزن الكيس 60 كيلوجراماً) في مايو، بانخفاض عن 793445 كيساً (وزن الكيس 60 كيلوجراماً) في الفترة نفسها من العام الماضي. ولم تُقدم وزارة الزراعة أيّ تفسير لانخفاض الكمية.

وأشارت إلى أن أسعار البن العالمية "انخفضت مع توقعات بتحسن ظروف العرض في الأشهر المقبلة، لا سيما في ضوء التوقعات الإيجابية للسوق البرازيلية".