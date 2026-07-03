فتح استاد الإسكندرية و22 مركز شباب للجماهير لمتابعة مباراة مصر وأستراليا

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية عن إنهاء استعداداتها لاستقبال الجماهير لمتابعة مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره الأسترالي، وذلك في إطار توجيهات الدولة بدعم الأنشطة الرياضية وتعزيز روح الانتماء الوطني.

يأتي ذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، وبمتابعة وإشراف مباشر من الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة، بالتنسيق الكامل مع مديرية الشباب والرياضة، حريصة على توفير كافة الأجواء المناسبة للجماهير السكندرية لمؤازرة المنتخب الوطني، معرباً عن خالص تمنياته بالتوفيق للفراعنة وتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية.

من جهتها، أوضحت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أنه تم تجهيز 22 مركز شباب بمختلف أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى إذاعة المباراة داخل استاد الإسكندرية، وتوفير شاشات عرض عملاقة بجميع النوادي الرياضية؛ لاستقبال المواطنين في أجواء منظمة وآمنة.

وأضافت أن المديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع الهيئات الشبابية والرياضية المشاركة، وتأكدت من جاهزية كافة المقار المخصصة للمشاهدة والتجهيزات الفنية والتنظيمية اللازمة، بما يضمن خروج الفعاليات بصورة حضارية تليق بمكانة الإسكندرية.