سؤال برلماني حول أوجه صرف مليار جنيه تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة

وجهت سكينة عبدالسلام سلامة، عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، سؤالًا برلمانيًا، بشأن تصريحات وزير التعليم الأخيرة بارتفاع تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة هذا العام لتبلغ مليار جنيه.





وقالت "سلامة"، في سؤالها البرلماني الموجه لرئيس الوزراء ووزير التعليم، أن هذا الرقم يحتاج من البرلمان أن نتوقف أمامه، ونعرف أوجه الأنفاق والصرف وأين تذهب، لاسيما أن هذا المبلغ بهذا الرقم يُرهق موازنة الدولة، عندما تتكلف عمليات تأمين امتحانات الثانوية العامة مليار جنيه.





وأضافت "سلامة"، أن هناك اتجاه حكومي لترشيد النفقات، و أصبحنا نلجأ إلى وسائل التقنية الحديثة والتكنولوجيا، ومن المعروف أن امتحانات الثانوية العامة خلاف الماضي أصبحت إلكترونية عبر "التابلت" ولم نُعد نلجأ إلى طباعة أسئلة الامتحانات ولا في حاجة إلى أوراق الإجابة، والأمر برمته يقتصر على تأمين وزارة الداخلية لمحيط المدارس، إذن أين تذهب هذه التكلفة ؟!.. التي من الممكن توجيهها نحو إقامة مدارس جديدة للقضاء على الكثافة الطلابية، أو فتح باب التعاقد أمام الخريجين لمواجهة العجز في المدرسين.





وطالبت وزير التربية والتعليم، بالرد على هذا السؤال، ونشر بنود إنفاق هذا المبلغ، و موافاتها بأوجه الصرف.