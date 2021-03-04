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حوادث

4 مايو.. النقض تنظر طعن مستشار وزير الصحة السابق على سجنه 10 سنوات بتهمة الرشوة

الخميس 04/مارس/2021 - 02:47 م
محكمة النقض
محكمة النقض
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محمد عبدالله
حددت محكمة النقض، جلسة 4 مايو المقبل، لنظر الطعن المقدم من مستشار وزير الصحة السابق، على حكم سجنه 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنية فى اتهامة بالرشوة.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس قضت بمعاقبة مستشار وزير الصحة السابق بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ 500 ألف جنيه، كما قضت بإعفاء المتهم الثاني من العقوبة، وذك فى اتهامهما بتلقى رشوة قدرها 4 ملايين جنيه.

أحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنايات، ونسبت إلى المتهم الأول بصفته موظف عام اشترك مع موظف آخر وطلبا رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لإحدى المستشفيات.

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