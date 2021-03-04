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محافظات

كان مبالغ فيه.. تفاصيل منع طالبات الجيزة دخول الامتحان إلا بعد إزالة "المكياج"

الخميس 04/مارس/2021 - 03:30 م
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالجيزة
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محمد الصاحى
كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، تفاصيل واقعة منع عدد من طالبات المدرسة الفنية المتقدمة للبنات التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، ومنعهم من دخول الامتحانات بسبب وضع أدوات التجميل و "المكياج".

وأكد المصدر في تصريح ل "صدى البلد"، ان تلك الواقعة تأتي في إطار التطبيق التربوي لطلاب وطالبات العملية التعليمية، موضحا أنه من غير اللائق أن تكون المدرسة ترفع شعار التربية والتعليم ويسمح للطالبات بدخولها بوضع كميات كبيرة من " المكياج" بصورة تتنافى من الأدب والوقار أو أن يسمح للطالبات بدخول المدرسة بالملابس المقطعة وغير اللائقة.

وأوضح المصدر، أن مدير المدرسة طلب من عدد من الطالبات إزالة "المكياج" المبالغ فيه على وجوههن، قبل السماح لهن بدخول المدرسة لتأدية الامتحان، وبالفعل امتثلت الطالبات لإزالة المكياج.

وشدد على دور المدرسة لا يقتصر على العملية التعليمية فحسب لكن الدور التربوي من أولويات العملية التعليمية، التزاما بقيم وتقاليد المجتمع.

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