أمانة حزب حُماة الوطن بالجيزة تنعى اللواء كمال عامر

نعى أمين حزب حماة الوطن بالجيزة الدكتور نافع عبدالهادي عضو مجلس النواب والدكتور إسلام عوض المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للأمانة واللواء محمد الكيلاني أمين التنظيم وجميع أعضاء أمانة حماة الوطن بمحافظة الجيزة، اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذى وافته المنية اليوم.





وتقدمت أمانة حزب حماة الوطن بالجيزة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد والقوات المسلحة المصرية والأسرة البرلمانية المصرية، داعين الله أن يتقبله برحمته وينزله منزلة الصالحين الأبرار .





وتوفي إلى رحمة الله اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم، الخميس، وذلك جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



