طارق الشناوي: يوسف شعبان له ومضة خاصة وأحلام الجريتلى حالة إبداعية

قال طارق الشناوى، الناقد الفنى، إن الفنان الراحل يوسف شعبان تواجد فى ظل العمالقة ، مع عمر الشريف وصلاح ذو الفقار ورشدى اباظة وفريد شوقى واحمد رمزى، وعلى الرغم من ذلك استطاع اثبات نفسة كنجم ساطع بينهم.





وأضاف طارق الشناوى، خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى، المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2، ان الفنان يوسف شعبان له ومضة خاصة جدا، وتواجد فى ظل الكبار .





وأشار الناقد الفنى، إلى أن الله وهب الفنان يوسف شعبان موهبة طاغية، لافتا إلى أن الفنانة أحلام الجريتلى لمعت فى كافة أدوارها التى قدمتها خلال الأعوام الماضية.





وتابع الناقد الفنى، أن هناك بعض الفنانين لا يمكن ان تتصور عمل فنى بدونهم، على الرغم من انهم ليسوا الاسم الأول على التتر ولكن وجودهم يعنى وجود حالة إبداعية .



