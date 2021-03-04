جامعة عين شمس تعلن عن أول دبلومة مهنية متخصصة في التحكيم الدولي

شهد محمود شوقي المتيني رئيس جامعة عين شمس ، ظهر اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ويمثلها ا.د ناجى عبد المؤمن ، عميد كلية الحقوق بالجامعة ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى، ويمثله الدكتور إسماعيل سليم، مدير المركز، وذلك بهدف التعاون بين الجانبين.





الاتفاق يفتح الآفاق لطلاب كلية الحقوق فى العمل على منح وعروض تدريبية فعلية في مجال التحكيم التجاري الدولى مما يتوافق مع توجه الجامعة الاستراتيجى لربط البرامج التعليمية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، فى كافة المجالات.





وفي إطار الاتفاقية سيتم إنشاء دبلومة مهنية متخصصة بالتعاون مع جامعة عين شمس ستجمع المناهج الخاصة بها بين القوة النظرية والتطبيق العملي .





شهد توقيع البروتوكول الاستاذ الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور إيهاب يسر أنور الدكتور محمد صافي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والدكتور المستشار محمد شتات أستاذ بكلية الحقوق ومستشار مكتب ا.د رئيس الجامعه الدكتور خالد حمدي أستاذ بكلية الحقوق عميد كلية الحقوق الاسبق والاستاذ الدكتور شريف العطافي والاستاذ الدكتور احمد ديهوم .





أكد ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن الجامعة تعد رائدة فى مجال الدراسات القانونية، وتسعى إلى تطوير العملية التعليمية، لتظل دائما مؤسسة أكاديمية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي، تستطيع تمثيل مصر فى المحافل الدولية، وتسهم في سد الفجوات بين الدراسة الاكاديمية ومتطلبات سوق العمل.





واضاف أن الجامعة تعمل دائما على تحقيق وتقديم افضل جودة تعليمية لابنائها الطلاب من خلال كلياتها المعتمدة .





ومن جانبه أوضح الاستاذ الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق أن كلية الحقوق ومركز التحكيم الموجود بالكلية له دور فعال في المساهمة في نشر الوعي بالتحكيم واهميته في تسوية المنازعات التجارية وتخريج اجيال من القانونيين ذوي العلم والكفاءة والالهام بالجوانب النظرية والعلمة للتحكيم معربا عن سعادته بالتعاون مع مركز القاهرة للتحكيم باعتباره المنظمة الدولية ذات الريادة في مجال التحكيم المؤسسي على المستوى العالمي و نظرا لخبرته الواسعة في التدريب والتدريس من خلال مشاركة المركز في دبلوم مهني تدريبي تمنحه كلية الحقوق جامعة عين شمس.





وحول دور مركز القاهرة الإقليمى أكد الدكتور اسماعيل سليم أن المركز يهدف الي نشر ثقافة التحكيم ، فالعدالة الناجزة والمحايدة إحدى دعائم المجتمعات . مشيرا إلي أن المركز يهتم بالتدريب والتعليم من خلال الدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية وإبرام العديد من اتفاقيات التعاون داخليا وخارجيا ، لافتا إلي أن المركز سيسعى لخلق فرص عمل لخريجي كلية الحقوق جامعة عين شمس.





يعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى منظمة دولية مستقلة لا تهدف إلى الربح، وأنشئ عام ١٩٧٩ بقرار من المنظمة القانونية الاستشارية لدول آسيا وأفريقيا عام ١٩٧٨بإنشاء مراكز إقليمية للتحكيم التجارى الدولى فى آسيا وأفريقيا أحدها فى كوالالمبور والآخر فى مصر حتى لا تقتصر إدارة التحكيم الدولى على بضعة مراكز تحكيمية فى أوروبا وأمريكا.



