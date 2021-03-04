ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة عين شمس تعلن عن أول دبلومة مهنية متخصصة في التحكيم الدولي

الخميس 04/مارس/2021 - 04:27 م
جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
Advertisements
حسام الفقي
شهد محمود شوقي المتيني رئيس جامعة عين شمس ، ظهر اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ويمثلها ا.د ناجى عبد المؤمن ، عميد كلية الحقوق بالجامعة ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى، ويمثله الدكتور إسماعيل سليم، مدير المركز، وذلك بهدف التعاون بين الجانبين. 

الاتفاق يفتح  الآفاق لطلاب كلية الحقوق فى العمل على منح وعروض تدريبية فعلية في مجال التحكيم التجاري الدولى مما يتوافق مع توجه الجامعة الاستراتيجى لربط البرامج التعليمية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، فى كافة المجالات.

وفي إطار الاتفاقية سيتم إنشاء دبلومة مهنية متخصصة بالتعاون مع جامعة عين شمس ستجمع المناهج الخاصة بها بين القوة النظرية والتطبيق العملي .

شهد توقيع البروتوكول الاستاذ الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور إيهاب يسر أنور  الدكتور محمد صافي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والدكتور المستشار محمد شتات أستاذ بكلية الحقوق ومستشار مكتب ا.د رئيس الجامعه الدكتور خالد حمدي أستاذ بكلية الحقوق عميد كلية الحقوق الاسبق والاستاذ الدكتور شريف العطافي والاستاذ الدكتور احمد ديهوم .

أكد ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن الجامعة تعد رائدة فى مجال الدراسات القانونية، وتسعى إلى تطوير العملية التعليمية، لتظل دائما مؤسسة أكاديمية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي، تستطيع تمثيل مصر فى المحافل الدولية، وتسهم في سد الفجوات بين الدراسة الاكاديمية ومتطلبات سوق العمل.

واضاف أن  الجامعة تعمل دائما على تحقيق وتقديم افضل جودة تعليمية لابنائها الطلاب من خلال كلياتها المعتمدة .

ومن جانبه أوضح الاستاذ الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق أن كلية الحقوق ومركز التحكيم الموجود بالكلية له دور فعال في المساهمة في نشر الوعي بالتحكيم واهميته في تسوية المنازعات التجارية وتخريج اجيال من القانونيين ذوي العلم والكفاءة والالهام بالجوانب النظرية والعلمة للتحكيم معربا عن سعادته بالتعاون مع مركز القاهرة للتحكيم باعتباره المنظمة الدولية ذات  الريادة في مجال التحكيم المؤسسي على المستوى العالمي و نظرا لخبرته الواسعة في التدريب والتدريس من خلال مشاركة المركز في دبلوم مهني تدريبي تمنحه كلية الحقوق جامعة عين شمس.

وحول دور مركز القاهرة الإقليمى أكد الدكتور اسماعيل سليم أن المركز يهدف الي نشر ثقافة التحكيم ، فالعدالة الناجزة والمحايدة إحدى دعائم المجتمعات . مشيرا إلي أن المركز يهتم بالتدريب والتعليم من خلال الدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية وإبرام العديد من اتفاقيات التعاون داخليا وخارجيا ، لافتا إلي أن المركز سيسعى لخلق فرص عمل لخريجي كلية الحقوق جامعة عين شمس.

 يعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى منظمة دولية مستقلة لا تهدف إلى الربح، وأنشئ عام ١٩٧٩ بقرار من المنظمة القانونية الاستشارية لدول آسيا وأفريقيا عام ١٩٧٨بإنشاء مراكز إقليمية للتحكيم التجارى الدولى فى آسيا وأفريقيا أحدها فى كوالالمبور والآخر فى مصر حتى لا تقتصر إدارة التحكيم الدولى على بضعة مراكز تحكيمية فى أوروبا وأمريكا.

وفي ختام فعاليات توقيع البروتوكول قام الاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بإهداء كتاب " قصر الزعفران " الذي يحكي تاريخ القصر الى الدكتور اسماعيل سليم مدير مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تجارة عين شمس تحصد الجوائز الأولى بمهرجان الاكتفاء الذاتي للتمثيل المسرحي

نتيجة دبلوم الخاص ودبلوم الشريعة دور أكتوبر 2020 في حقوق عين شمس

غدا.. هيئة تعليم الكبار تكرم طلاب عين شمس المتميزين في المشروع القومي لمحو الأمية

شرط واحد للحصول على شهادتك.. تعليم الكبار بعين شمس يكشف تفاصيل دمج الطلاب بمشروع محو الأمية.. وقافلة تنموية شاملة من جامعة عين شمس إلى حي الأسمرات

تكثيف تواجد الأطقم الطبية ورفع حالة الاستعداد بمستشفيات جامعة عين شمس

ترشيحاتنا

دعاء النبي عندما كان يشكو حاله الى الله.. ردده يفرج همك

خوفًا من مستشفى المجانين .. حكاية زواج اعتماد خورشيد تحت التهديد

كان مبالغ فيه.. تفاصيل منع طالبات الجيزة دخول الامتحان إلا بعد إزالة "المكياج"

هذا الأمر يقضي الله به حاجتك دون دعاء .. على جمعة يوضحه

بإطلالة مختلفة.. ريهام أيمن تبهر متابعيها في أحدث ظهور

الصراع يشتعل .. اختبار صعب للأهلي والزمالك في جولة نارية بدوري أبطال أفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريال السعودي .. سعر فستان مايا دياب في أحدث ظهور

صاحب الوجه المتميز .. أحمد يواجه التنمر ويحلم بإجراء عمليتين.. فيديو

خوفًا من مستشفى المجانين .. حكاية زواج اعتماد خورشيد تحت التهديد