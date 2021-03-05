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برلمان

أمين سر محلية النواب يوضح الهدف من تطبيق منظومة الخبز الجديدة

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:01 ص
منظومة الخبز
منظومة الخبز
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أميرة خلف
ثمن النائب، عمرو درويش أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، جهود وزارة التموين، التى تتمثل في دراسة تطبيق منظومة الخبز الجديدة من خلال الدعم النقدي المشروط، بعد انتهاء جائحة كورونا، معقبًا "جهود مثمرة، لكننا في انتظار تطبيق هذه المنظومة، وهل سيتم بالفعل تطبيق الإجراءات العامة بالشكل المرجو أم لا".

وأوضح " درويش" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الفكرة الأساسية من تطبيق منظومة الخبز الجديدة هى العمل على تحسينها ورفع كفاءتها، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المشكلات في منظومة الخبز، إلى جانب الكثير من الانتقادات التي وجهت إليها والمتعلقة بردائة الأداء الخاص بالمنظومة.

وأكد أمين سر محلية النواب أن تطبيق المنظومة الجديدة، من شأنه أن يحقق مزايا عدة للمواطنين، أهمها أنها ستتيح للمواطن الحرية كاملة في تحديد أولويات إنفاقه الدعم النقدي المخصص له داخل بطاقة التموين.

جاء ذلك بعد أن قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن الوزارة تدرس تطبيق منظومة الخبز الجديدة من خلال الدعم النقدي المشروط، بعد انتهاء جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مرعي، بحضور أحمد كمال مدير مشروع جمعيتي بوزارة التموين.

ومن المقرر أن يحصل المواطن على قيمة دعم الخبز نقدا داخل بطاقة التموين بدلا من الدعم العيني الممثل في 5 أرغفة/يوميا للفرد بشرط تحول المنظومة إلى الدعم النقدي المشروط.

وأشار إلى أن تحرير منظومة المخابز أمر  جيد، وتساعد علي فتح مجالات للعمل لافتا إلى أن الدعم النقدي المشروط لا يوجد فيه تضخم والمواطن سيكون سيد المنظومة أكثر مما هو الآن.

وأشار إلى أن فكرة التحول للدعم النقدي المشروط لرغيف الخبز ستتم علي غرار السلع التموينية، من خلال كارت فلوس وسيتم حساب نقود له علي بطاقة التموين بتكلفة عدد الأرغفة التي يصرفها من خلال البطاقة، ويحصل علي الحصة التي يحتاجها من الخبز وما يتبقي يتم وضعه في حسابه يشتري ما يريد.

وأكد أن المنظومة ستجعلنا قادرين علي دعم صناعة الخبز والجودة ستزيد أكثر مما هي عليه الآن.
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