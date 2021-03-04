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ثقافة

إبراهيم إلياس: الصراع بين المؤلف والناشر يظلم القارئ

الخميس 04/مارس/2021 - 07:02 م
صدى البلد
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طارق موسى
قال الدكتور إبراهيم إلياس، عضو لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة، إن هناك أهمية كبرى لتوفير ووضع آليات للنشر وصياغة قوانين أكثر مرونة خاصة بالتعويضات للحد من التزوير والاقتباس وسرقة مجهود وفكر الغير.

وأضاف خلال ندوة بالمجلس الاعلى للثقافة أن دعم ميزانية المكتبات المدرسية والجامعية والمكتبات العامة أصبح ضرورة لتيسير واقتناء أحدث الإصدارات وإتاحتها للقراءة، وحث الناشرين على ضرورة اقتناء النسخ الإلكترونية لأعمالهم الفكرية المنشورة تمهيدًا لاستثمارها فى مشروعات النشر الإلكترونى وزيادة مساحة البرامج التى تتحدث عن أحدث العناوين والمطبوعات، وخصوصًا بالقنوات الثقافية، وكذلك المساحة بالصحف اليومية. 

وأوضح أن الصراع القائم بين المؤلف الذى أبدع وأرباب النشر، دائمًا ما يظلم القارئ لأننا دائمًا نتحدث عن حقوق النشر وحقوق الملكية للمؤلف ونغفل حقوق القارئ، ومن هنا لا بد أن نركز على حقوق القارئ أكثر من الناحية الثقافية فله ذوقه العام، كما علينا دراسة الجانب الاقتصادى له قبل وضع أسعار الكتب.
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