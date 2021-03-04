البنك العربي الإفريقي يمنح ريدكون للتعمير 2.7 مليار جنيه

وقع البنك العربي الإفريقي الدولي عقد تمويل لصالح شركة ريدكون للتعمير بقيمة 2.7 مليار جنيه، لتمويل المرحلة الثانية من مشروع الحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة والتي تتضمن أعمال المباني والتشطيبات والأعمال الإلكتروميكانيكية وأعمال تنسيق الموقع.





ويعد العقد أكبر تمويل تم إسناده للشركة، وإدراكًا من البنك للدور الحيوي لتطوير وتعمير المدن الجديدة في تحقيق التنمية الإقليمية والحضارية المستدامة، وأهمية التمويل العقاري في دعم الاقتصاد المحلي وتنمية المناطق غير المخططة وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في تنمية مجتمعاتهم، وانسجامًا مع الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة "جعل المدن والمستقرات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على المجابهة ومستدامة" والذي صار ملحًا مع النمو السكاني في المدن والذي يؤثر سلبًا على التنمية البيئية والحضارية.









قال شريف علوي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة بالبنك العربي الإفريقي الدولي إن التمويل ياتي لتعزيز ريادة العربى الافريقى وخبراته العريقة في تقديم حلول متكاملة لتوفير التمويلات اللازمة لإنجاز المشاريع وزيادة الاستثمار وإمكاناته القوية في إتاحة التسهيلات التمويلية التى تتماشى مع احتياجات المستثمرين و المطورين العقاريين، وأهمية دعم قطاع التطوير العقاري وتلبية احتياجاته التمويلية، ومساندة وتشجيع المشاريع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حيث أنها تطمح لبناء وتعمير مدن جديدة للحد من التزاحم وحل مشكلات التكدس السكاني، وهي من أهم ملفات رؤية مصر 2030".









وقالت أمل عبد الواحد، العضو المنتدب لشركة ريدكون للتعمير: شراكتنا الاستراتيجية مع البنك العربي الافريقى الدولي تدفعنا للاستمرار في دعم مخططات الدولة من حيث إنشاء المدن الجديدة والتجمعات العمرانية، ونحن نتطلع للمزيد من التعاون المثمر بين شركة ريدكون والبنك العربي الإفريقي الدولي".









مدينة العلمين الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع بمصر، وتعد ذات أهمية استراتيجية لما يتميز به موقعها الساحلي بمحافظة مطروح ومساحتها التى تمتد إلى 49 ألف فدان والتي من المخطط لها أن تستوعب 3 ملايين نسمة، وتنقسم إلى أحياء سياحية وتاريخية وإدارية وسكنية، وتعد تلك المدينة مشابهة للعاصمة الإدارية الجديدة من حيث ضخامة الاستثمارات.