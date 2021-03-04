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نصر سالم ناعيا اللواء كمال عامر : كان مثالا للانضباط والعسكرية المصرية.. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 07:11 م
اللواء كمال عامر
اللواء كمال عامر
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محمد القاضي
نعي اللواء نصر سالم، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، النائب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال "سالم"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "اللواء كمال عامر كان مثالا للانضباط والعسكرية المصرية، وكان قائدا وقدوة يحتذى به".

وأضاف: "اللواء كمال عامر اشترك في معظم الحروب المصرية والعربية، منها حرب اليمن وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973 وتحرير الكويت"، لافتا: "ترقي في كل المناصب بدءا من قائد وحدة فرعية صغري إلى قائد جيش ميداني، ثم تولي إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع".

واختتم: "أثناء خدمته كان مثالا للعسكرية المصرية كقائد وقد وقدوة، تخرج من تحت يده العديد القادة"، مؤكدا: "له أيد بيضاء في الكثير من المواقع التي خدم فيها، وخدم مصر وقدم لها الكثير في كافة الجوانب سواء العسكرية أو المدنية".
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