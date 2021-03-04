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خارجية تونس: مستعدون لرفع قضايا مصر لـ مجلس الأمن.. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 06:48 م
وزير الشؤون الخارجية
وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي وسامح شكري
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محمد القاضي
قال وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، إن الأوضاع السائدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط والأوضاع في ليبيا تستدعي تكثيف المشاورات بين تونس ومصر.

وأضاف "الجرندي"، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، مُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "تونس عضو في مجلس الأمن ونحن على استعداد للتشاور مع مصر الشقيقة في كل ما يهمها من قضايا قد تقتضي رفعها إلى مجلس الأمن، وننسق في شأنها ونتعامل على أساسها وعلى أساس المصلحة المصرية البحتة".

وأشار: "هناك اتصال دائم وتنسيق في كافة القضايا المطروحة، وسوف نواصل العمل علي هذا الأساس حتي نعطي رسائل لشركائنا أن العمل سويا يقوي بعضنا البعض"، مؤكدا: "الأمن القومي المصري من الأمن القومي التونسي".

وأوضح: "نعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر، وتكثيف التشاور في كافة القضايا المطروحة في المنطقة".

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