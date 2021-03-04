هزة أرضية بقوة 2.8 ريختر جنوب الجيزة





وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية قد أوضح أننا سنشهد ظاهرة فلكية جديدة خلال هذا الشهر في سماء القاهرة ، حيث يقترن كوكب المشترى مع كوكب عطارد في الصباح الباكر من يوم غد الجمعة الموافق 5 من شهر مارس الجاري .









و يمكن رؤية هذا المشهد في الخامسة صباحا وحتى شروق الشمس ، حيث يشتد ضوء الشفق الصباحي بعد شروق الشمس ولا نستطيع رؤيتهما حينئذ.

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة ارضية بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر على مسافة 20 كم جنوب الجيزة فى تمام الساعة السادسة و تسعة عشرة دقيقة ولم يشعر المواطنون به ولم يتم وقوع اى خسائر او اصابات .