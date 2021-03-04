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تعليم

هزة أرضية بقوة 2.8 ريختر جنوب الجيزة

الخميس 04/مارس/2021 - 09:05 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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احمد الشاهد
سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة ارضية بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر على مسافة 20 كم جنوب الجيزة فى تمام الساعة السادسة و تسعة عشرة دقيقة ولم يشعر المواطنون به ولم يتم وقوع اى خسائر او اصابات . 

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية قد أوضح أننا سنشهد ظاهرة فلكية جديدة خلال هذا الشهر في سماء القاهرة ، حيث يقترن كوكب المشترى مع كوكب عطارد في الصباح الباكر من يوم غد الجمعة الموافق 5 من شهر مارس الجاري .


و يمكن رؤية هذا المشهد في الخامسة صباحا وحتى شروق الشمس ، حيث يشتد ضوء الشفق الصباحي بعد شروق الشمس ولا نستطيع رؤيتهما حينئذ.
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هزة أرضية بقوة 2.8 ريختر جنوب الجيزة

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