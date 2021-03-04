هزة أرضية بقوة 2.8 ريختر جنوب الجيزة

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة ارضية بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر على مسافة 20 كم جنوب الجيزة فى تمام الساعة السادسة و تسعة عشرة دقيقة ولم يشعر المواطنون به ولم يتم وقوع اى خسائر او اصابات .
وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية قد أوضح أننا سنشهد ظاهرة فلكية جديدة خلال هذا الشهر في سماء القاهرة ، حيث يقترن كوكب المشترى مع كوكب عطارد في الصباح الباكر من يوم غد الجمعة الموافق 5 من شهر مارس الجاري .
و يمكن رؤية هذا المشهد في الخامسة صباحا وحتى شروق الشمس ، حيث يشتد ضوء الشفق الصباحي بعد شروق الشمس ولا نستطيع رؤيتهما حينئذ.