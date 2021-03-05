فيها حاجة حلوة.. وزيرة التضامن الاجتماعي في زيارة بني سويف لافتتاح دار الأيدي الأمينة لرعاية الفتيات بلا مأوى.. وتوزيع عقود لتمويل مشروعات صغيرة

محافظ بني سويف يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تفتتح دار الأيدي الأمينة ببنى سويف لرعاية الفتيات بلا مأوى

ال محافظ والوزيرة يضعان حجر أساس مجمع المستقبل الأمين للخدمات المتكاملة بشرق النيل

تسليم 31 دراجة بخارية لذوي الإعاقة ومساعدات عينية وغذائية وعقود لتمويل مشروعات صغيرة









وذلك في حضور إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن بالمحافظة ،وعدد من قيادات الوزارة. شهدت محافظة بني سويف اليوم الخميس زيارة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي للمحافظة حيث استقبلها في مكتبه "الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف في مستهل زيارتها لبني سويف "اليوم" ،





وفي أول جولة شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن بافتتاح دار الأيدي الأمينة لرعاية الفتيات التابعة لمؤسسة المستقبل الأمين بمنطقة الحمرايا شرق النيل مركز بني سويف، وذلك في حضور المهندس محمد الأمين رئيس مؤسسة المستقبل الأمين، إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن وبعضا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات وزارة التضامن.





وعقب الافتتاح تفقد المحافظ والوزيرة الدار المكون على 3 طوابق ويخدم الفتيات بلا مأوى من الكبار والصغار بطاقة استيعابية 40 فتاة وطفلة ، حيث يضم المبنى مجموعة من الغرف المصصمة بنظام فندقي متميز، ويتضمن أماكن للترفيه والإقامة ومطبخ وصالات جلوس وحمامات وكافة مستلزمات الإعاشة .





وأعرب المحافظ عن سعادته بافتتاح تلك الدار التي توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفتيات بلا مأوى ، وتقدم خدمات استشارية في الجوانب الاجتماعية والنفسية والقانونية حال تعرضها للعنف أو مشاكل اجتماعية وأسرية، ، ومشيدا بالتعاون المثمر بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في المشاركة في توفير الدعم والرعاية لكافة شرائح المجتمع خاصة الأولى بالرعاية منهم.





من جهتها أشارت وزيرة التضامن إلى أن مؤسسات الكبار بلا مأوى تساهم في توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية ،منوهة أن افتتاح هذه الدار تعد خطوة هامة ضمن خطة الوزارة من خلال التوسع في انشاء وتطوير مؤسسات رعاية للمواطنين بلا مأوى سواء كانوا صغارا أو كبارا، وذلك ايمانا بحقهم في الحماية والرعاية والتنمية ،تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع.

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وأعرب المحافظ عن سعادته بإقامة هذا المجمع على مساحة 3500متر داخل القرية الاجتماعية، والذي سيوفر الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لمختلف الفئات العمرية بداية من الأطفال وحتى كبار السن، حيث يتضمن المجمع دارًا للفتيات بلا مأوى، ودارًا لرعاية المسنين، ودارًا لرعاية الأطفال الأيتام والأطفال بلا مأوى، كما يضم أيضًا مركزا طبيا متكاملا، وحضانة إيوائية نموذجية، وقاعة متعددة الأغراض كما شارك المحافظ وزيرة التضامن في وضع حجر أساس مجمع المستقبل الأمين للخدمات المتكاملة بشرق النيل،





من جهتها أشارت الوزيرة أن وضع حجر أساس المجمع يعد خطوة هامة ضمن خطة الوزارة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من خلال التوسع في انشاء وتطوير مؤسسات رعاية للمواطنين بلا مأوى سواء الصغار أو الكبار، وذلك ايمانا بحقهم في الحماية والرعاية ،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع ،معربة عن تقديرها لمؤسسة مستقبل الأمين ومبادرتها الرائدة بتكفل أعمال الإنشاءات والتجهيزات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.





وأكد محافظ بني سويف أن كافة مؤسسات الدولة تعمل في تكامل وتناغم للارتقاء بمستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية وذوي الهمم ،حيث تتبنى الدولة تحت رعاية القيادة السياسية العديد من المبادرات الرائدة في مجال تقديم الرعاية وتمكين هذه الفئات المهمة ، انطلاقا من حقها في حياة كريمة وتوفير سبل العيش الكريم لها،وحقهم في الاندماج في منظومة العمل في مؤسسات الدولة والدفع بخطط الدولة التنموية في مختلف القطاعات،مشيرا إلى أن من هذه الفئات المهمة الأشخاص ذوي الاعاقة أو ذوي الهمم الذين يمتلكون القدرات الخاصة وحبهم لوطنهم بالشكل الذي يجعلهم مصدر قوة لمنظومة التنمية بالدولة.





جاء ذلك خلال فعاليات تسليم 31 دراجة بخارية مجهزة للأشخاص ذوي الاعاقة ،وذلك بالسرادق المقام بدار فاقدي الرعاية بشرق النيل مركز بني سويف، والتي تم توفيرها عن طريق التعاون المثمر بين وزارة التضامن وبنك ناصر الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني ، ضمن مبادرة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا واجتماعيا، حيث تمكنهم تلك الدراجات من الذهاب لأعمالهم أو المشاركة مجتمعيا في كافة المناحي.





وثمن المحافظ المبادرة التي تتكامل مع مبادرات أخرى في مجال تمكين ذوي الهمم ،مشيرا إلى أن ملف ذوي الاعاقة يأتي في مقدمة العمل التنفيذي بالمحافظة ومحور هام من الخطة التنموية للمحافظة ، مشيرا إلى مبادرة بني سويف صديقة لذوي الاعاقة والتي تخطو فيها المحافظة بخطوات جادة وعملية،لافتا إلى أنه أعطى تعليماته والتي أصبحت عنصرًا أساسيًا في كل المنشآت الخدمية والجماهيرية التي سيتم انشاؤها بضرورة أن تحتوي على إنشاءات"إتاحة"لتمكين ذوي الاعاقة من الحصول على هذه الخدمات، منوها على أن خطة التمكين أيضا تحتوى على توفير الدعم الاقتصادي لهذه الفئة بالشراكة مع المجتمع المدني.





فيما أكدت الوزيرة على أن هذه المبادرة ضمن سلسلة كبيرة من المبادرات التي تتبناها الوزارة بالشراكة مع المجتمع المدني،لتوفير الرعاية اللائقة لأهالينا من الفئات الأولى بالرعاية ،في اطار خطة الدولة لإتاحة كافة السبل للتمكين الاقتصادي،والارتقاء بمنظومة الخدمات التي تقدم لهم ، مشيدة بالجهود المبذولة من العاملين بالتضامن الاجتماعي بالمحافظة.





كما تضمنت الفعاليات توزيع حزمة من المساعدات العينية والمادية على عدد من الأسر الأولى بالرعاية وتقديم قروض لتمويل مشروعات صغيرة ، حيث تم توزيع 200 بطانية ، و200 كرتونة مواد غذائية و200عباية نسائية، و400كجم من اللحوم،و10 عقود لتمويل مشروعات صغيرة بقروض حسنة بقيم تتراوح من 5 إلى 10 آلاف جنيه للمشروع الواحد بحسب حجم وطبيعة النشاط.







