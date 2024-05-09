لمنع الغش .. توجيهات صارمة داخل مدارس القليوبية خلال الامتحانات

عقدت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الخميس، اجتماعا حضره مديرو الإدارات التعليمية لبحث الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثانى 2023/2024 للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية الفنية بمدارس محافظة القليوبية، بحضور سعيد ندا وكيل المديرية، وجميع مديري عموم الديوان.



وأكدت وكيل الوزارة تجهيز جميع اللجان الامتحانية وإلزام جميع المدارس بالهدوء والنظام مع بداية سير الامتحانات في مواعيدها المقررة.



وشددت وكيل الوزارة خلال الاجتماع على عدد من النقاط وهى: الحضور إلى المدرسة قبل بدء الامتحان بوقت كافي ، ودخول اللجنة عند دق الجرس دون تأخير وعدم الكتابة على الأدراج أو الحوائط أو استخدام أدوات الغش، والامتناع عن التحدث مع الآخرين لتفادي المساءلة والحرمان من الامتحانات والالتزام بالهدوء داخل اللجنة واصطحاب جميع الأدوات اللازمة للامتحان وعدم اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة أخرى تساعد على الغش والجلوس في المكان المخصص داخل اللجنة في جميع المواد والخروج من اللجنة بهدوء وعدم الوقوف بجوار اللجان أو في الطرقات بعد انتهاء الامتحان والإجابة بالقلم الجاف الأزرق فقط، والاستعانة بالقلم الرصاص للرسومات وتسليم ورقة الإجابة للملاحظ بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحان.



وقالت وكيل وزارة التعليم إن أي محاولة للغش أو الشغب ستوجه للشؤون القانونية مباشرة، مما قد يؤدي إلى إلغاء الامتحان وحرمان الطالب منه.



كما ناقش آلية سير العملية الامتحانية والالتزام والانضباط من جانب المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، مشيرة إلى أنه يمنع منعًا باتا دخول الهاتف المحمول أو أي وسيلة اتصال أخرى للجان.

وشددت على ضرورة متابعة الامتحانات لحظة بلحظة وتسهيل كافة الامكانات وتذليل العقبات أمام الجميع والالتزام بالهدوء والانضباط أيام الامتحانات.