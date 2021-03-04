وزيرة الهجرة: أنقل للعالم رؤية مصر الجديدة عبر غرف الدردشة

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنها سعيدة بتعدد المنصات الإلكترونية التي تساعد على تواصل المواطنين ببعضهم البعض، موضحة أن دورها كوزيرة للهجرة وللمصريين بالخارج أن تتابع كل هذه المواقع والمنصات من أجل التواصل معهم دون وسيط وبطريقة مباشرة.



وأضافت نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "بسمع من المشاركين في غرف الدردشة.. بتكلم معاهم قبل ما أنزل شغلي وبستفاد منهم وبيستفيدوا مني".



واسترسلت: "الغرفة تحتوي على العديد من المصريين المتواجدين بالخارج، وفوجئت بأن معظم الشباب بالخارج ليس لديه معرفة بمعظم الأنشطة التي تتم من قبل مصر في الخارج.



وتابعت: سعيدة بتواصلي المباشر مع المواطنين، لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن مصر.



وأردفت: "تم الاتفاق على تنظيم معسكر للمصريين بكاليفورنيا، بالإضافة إلى وجود مجموعة من الشباب المصريين سيقومون بتصوير المشروعات المصرية لعرضها بالخارج وتعريف العالم بها.



وأشارت إلى أنها تنقل إلى العالم الخارجي رؤية مصر الجديدة، مؤكدة أن المواطنين يمكنهم التواصل بطريقة مباشرة مع المسئولين بدون وسيط.

