تجنبا للحوادث.. سكان حي العمرانية الغربية يطالبون بإنشاء مطب صناعى أمام المعهد الديني

ناشد المواطن محمود عبد العال ، والمقيم حي العمرانية الغربية ، فى رسالة بعثت بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بضرورة إنشاء مطب صناعي أمام المعهد الديني أبو بكر الصديق ومسجد الإمام علي بن ابي طالب بشارع اليابان للحد من سير السيارات بسرعة جنونية التى تؤدي لوقوع الكثير من الحوادث.





ويقول فى رسالته: نعانى أشد المعاناة بسبب عدم وجود مطب صناعى يبطئ سرعة العربيات السريعة و مركبات التوك توك والذي تتسابق فيه التكاتك والدراجات النارية وبسرعه فوق الوصف وقد حدث أن صدم الحاج صلاح متعهد التموين عند خروجه من المسجد بعد صلاه الجمعه 19 الجاري ويوم السبت 20 ثاني يوم للحادث الأول وبعد صلاه العشاء أصيب الحاج أبو أحمد من سكان شارع بنها ونقل الي أم المصريين والتوكتوك في حيازة الشرطه وسائقها الي متي التهاون في أرواح الناس والمعهد الديني به أبنائنا اطفال صغار السن والسباق من كافة وسائل المركبات تسير بدون التزام بحقوق البشر علي الطريق .









وناشد المسئولين العمل على وضع مطب صناعي أمام المعهد والمسجد رحمة بالطلبه بالمعهد وكبار السن المترددين على المسجد حفاظا على ارواح المواطنين.





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