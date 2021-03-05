تزامنا مع انطلاق موسم الامتحانات.. تجارة وحقوق حلوان تعلنان عن تعليمات مهمة لطلاب الفرق النهائية.. كلية تكنولوجيا التعليم تتخذ إجراءات تنظيمية

* حقوق حلوان تمنع التعامل مع مكاتب الشئون

* وتجارة تطالب طلاب الفرق النهائية بإحضار أوراقهم

* كلية تكنولوجيا التعليم تخصص أبواب الطلاب والطالبات لمنع التكدس









أعلنت كلية الحقوق بجامعة حلوان، عن عدم التعامل مع الطلاب فى مكاتب شئون الطلاب بمبنى الكلية وذلك فى أيام الأحد - الأربعاء من كل أسبوع .





وقالت الكلية إنه لن يتم التعامل مع طلاب من خلال مكاتب شئون الطلاب بمبنى الكلية فى أيام الامتحانات مع إمكانية التعامل معهم فى الأيام التى لا يوجد فيها امتحانات.





طلبت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، من طلابها بالفرقة الرابعة انتظام وانتساب إحضار شهادة ميلاد كمبيوتر.





وأشارت الكلية أنه على طلاب الفرقة الرابعة انتظام وانتساب جميع الشعب إحضار شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة وصورة شخصية حديثة وكتابة الاسم والشعبة عليهم وتسليمهم لشئون الطلاب على وجه السرعة.





ومن جانبها أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان إن الكلية سوف تقوم بزيادة أعداد بوابات الدخول والخروج من الكلية وذلك لتفادي أى تكدس أو زحام قد يحدث أثناء دخول وخروج الطلاب لأداء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، وذلك بتوجيهات من الدكتور صبري علام عميد الكلية والدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب.





وقالت الكلية إنه في ضوء توجيهات الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة لتنفيذ خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد فقد تقرر فتح بوابات الكلية بحيث يكون الباب الأمامي مخصص للطلاب الذكور والباب الخلفي مخصص للطالبات.





ويأتى ذلك فى إطار خطة الكلية للاستعداد لاستقبال طلاب الفرقة الأولى والثالثة والرابعة لمرحلة البكالوريوس لأداء امتحاناتهم وذلك تزامنًا مع أول يوم امتحان لهم حيث تقام غدا الأربعاء ٢٠٢١/٣/٣.





وتقرر أيضا فتح البوابات لدخول الطلاب قبل موعد الامتحانات بساعة لاستقبال الطلبة والطالبات لأداء امتحاناتهم وذلك تيسيرًا لهم ومنعًا للتزاحم على أبواب الكلية وتحقيقًا لمبدأ للتباعد المنشود حرصًا على سلامة الجميع.









أجرى الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة اليوم جولة تفقدية لمتابعة سير عملية الامتحانات والاطمئنان على متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة التي تضمن صحة الطلاب و سلامتهم، مع التشديد على متابعة قياس درجات الحرارة، والتعقيم والتطهير المستمر، وتوفير التسهيلات اللازمة لهم من حافلات وكراس متحركة لكل من يحتاج إلى ذلك، وعربات إسعاف وغرف للعزل لحالات الاشتباه.





جاء ذلك، في إطار حرص الجامعة على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة لمنع حدوث تكدس أو زحام شديد في عربات مترو الأنفاق، وتيسيرًا على القادمين للجامعة بواسطة هذا المرفق؛ منعًا للتزاحم على أبواب الجامعة، وتحقيقًا للتباعد المنشود حرصًا على سلامتهم.



