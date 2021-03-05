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باحث إسلامي: الصلاة معراج المؤمن إلى السموات

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:17 ص
محمد حسن، محاضر وباحث
محمد حسن، محاضر وباحث بالشريعة الإسلامية
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إسراء صبري
قال محمد حسن، محاضر وباحث بالشريعة الإسلامية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى بجميع الأنبياء داخل المسجد الأقصى، مما يؤكد أنه هو خاتم الأنبياء.

وأضاف "حسن" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه عندما وصل رسول الله إلى رحلته في السموات السبع التقى بـ أبو الأنبياء آدم في السماء الأولى، وعندما وصل إلى سدرة المنتهى تقدم الرسول منفردا على بساط من نور ليكون في حضرة المولى عز وجل.

وأوضح، أن الله سبحانه وتعالى قدم لرسول الله هدية خلال رحلته إلى الإسراء والمعراج، وهي الصلاة، وهي معراج المؤمن، لأنها فرضت في السموات السبع.

وأشار إلى أن سيدنا موسى طلب رؤية الله ولكن الله سبحانه وتعالى رفض، لأن موسى لم يكن مؤهلا لرؤية الله عز وجل على عكس رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يراه، على عكس باقي الأنبياء.
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