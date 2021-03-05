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استشارى أوبئة: لا توجد أدلة على انتهاء كورونا قريبًا

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:11 م
كورونا
كورونا
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نورهان رأفت
قال الدكتور بسام حجاوي، استشاري الأوبئة، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت بعض الدول مليون إصابة خلال 4 أيام فقط، مؤكدا أن شدة الجائحة مازالت تختلف من دولة لأخرى بسبب السلالات الجديدة.

وأضاف "حجاوي"، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوفيات انخفضت كثيرًا مع تمرس الدول في التعامل مع حالات كورونا، لافتا إلى أن سرعة انتشار السلالات الجديدة تتناسب طرديًا مع معدلات الوفيات بالعالم.

ولفت إلى أن اللقاحات ما زالت لا تؤدي طموح البشر في القضاء على كورونا، معقبًا: "لا توجد أدلة على انتهاء كورونا قريبا"، وتابع: لا بد من توافر اللقاحات لدى جميع دول العالم ؛ للنجاح في القضاء على فيروس كورونا للأبد.

ونفى صحة أن يكون أصحاب فصيلة الدم "A" ، هو السبب الوحيد لزيادة نسبة إصابة أصحابها بـ كورونا، إنما هو سبب طفيف من مجموعة أسباب للإصابة.
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