تجاوزت 40% من الإصابات.. دولة أوروبية تتحول إلى بؤرة لـ كورونا المتحورة

حذر معهد "روبرت كوخ" الألماني المعني بمتابعة تطورات جائحة كورونا في ألمانيا، اليوم الجمعة، من أن السلالة المتحورة من فيروس كورونا، التي تم رصدها لأول مرة في بيرطانيا، قد تصبح عما قريب سائدة الانتشار في ألمانيا.





وقال رئيس معهد روبرت كوخ، لوثار ويلر، إن السلالة "بي.117" أصبحت تمثل أكثر من 40% من الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا، مقارنة بـ 6% فقط كانت تمثلها من إجمالي الإصابات منذ 4 أسابيع فقط، وفقًا لوكالة "رويترز".





وأضاف: "سلالة بي 117 ستكون قريبًا السلالة السائدة في ألمانيا، وحينها سيكون من الصعب إبقاء الفيروس تحت السيطرة، لأن تلك السلالة أكثر عدوى وأكثر خطورة على جميع الفئات العمرية".





ورأى المعهد الألماني أن نسبة الإصابات بالسلالة البريطانية من كورونا ستواصل الارتفاع نظرا لأنها معدية أكثر، وفي المقابل، فإن نسبة الإصابات بالسلالة "الأفريقية الجنوبية" من فيروس كورونا تبقى بحدود 1 في المئة.





وسجلت ألمانيا في وقت سابق من اليوم 10,580 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالمرض في البلاد إلى 482,522 شخصًا.