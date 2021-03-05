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رئيس اتحاد الرماية: رحلتان يوميا لوفد بطولة كأس العالم للرماية للأهرامات.. فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:15 م
رئيس إتحاد الرماية
رئيس إتحاد الرماية
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نورهان رأفت
قال اللواء حازم حسني، رئيس اتحاد الرماية، إن تنظيم بطولة كأس العالم للرماية يعتمد بشكل أساسي على التعايش مع أزمة فيروس كورونا ، مؤكدا أن التعايش مع جائحة كورونا هو السر وراء النجاح في إقامة البطولة.

ولفت اللواء حازم حسني، خلال لقائه على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن المشكلة الأساسية التي تواجه العالم هي التعايش مع أزمة كورونا، والإغلاق الشامل للدول والذي نهى العلاقات الرياضية ببعض الدول.

وتابع "حسني " أن البطولة تضم 400 رامي ورامية وإداري، والمشاركة موسعة جدا، في ظل تلك الظروف الاستثنائية، وتم إستغلال تلك البطولة بشكل ممتاز، حيث تم السماح للاعبي بزيارة للأهرامات مجانا؛ مما ينقل صورة حضارية كبيرة عن مصر.

ولفت إلى أنه تم تنظيم رحلتين إلى الأهرامات، يوميا، مما يثبت أن الدولة المصرية ذات مؤسسات وبنية تحتية جيدة.

وأشار إلى أن بطولة كأس العالم للرماية تثبت نجاح منظومة الدولة بالكامل، متمثلة في الوزارات والمؤسسات المصرية.
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