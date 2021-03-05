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شاهد.. تشاورات بابا الفاتيكان مع رئيس الوزراء العراقي فور وصوله بغداد

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:42 م
صدى البلد
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إسراء صبري
أجرى بابا الفاتيكان تشاورات مع رئيس الوزراء العراقي في أولى فعاليات زيارته للبلاد.

وكان فى استقبال البابا فرنسيس، رئيس الوزراء العراقي، واقيم لـ البابا فرنسيس مراسم استقبال رسمية.

أفصح الموقع الرسمي لدولة الفاتيكان عن التفاصيـل الخاصة برحلـة البابا فرنسيس إلى العراق، التي تبدأ رسميًا اليوم الجمعـة.

ويرافق البابا، على متن الطائرة التي يتكون طاقمها من ثلاثة طيارين وثماني مضيفات، إضافة إلى الوفد البابوي، ممثلو الصحافة الإيطالية والدولية.

ورحلة البابا هذا اليوم برقم 180 للزيارات البابوية الخارجية على متن طائرة تابعـة لشركة اليتاليا، التي بدأت في عام 1964 بمناسبة رحلة البابا بولس السادس الى الاراضي المقدسة في فلسطين آنذاك .
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