بسبب كورونا.. اقتصار تشيع جنازة مطران بني مزار على الأساقفة والمطارنة

اعلنت مطرانية بنى مزار شمال المنيا اليوم فى بيان لها وفاة الأنبا اثناسيوس، مطران بنى مزار عن عمر يناهز 73 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض





وقالت المطرانية أنه سوف يتم تشييع الجنازة اليوم من مطرانية بنى مزار وأن الفقيد من قرية اوسيم الجيزة ، وقد تم رسامته أسقفا بمطرانية بنى مزار فى عام 2001، موضحة أن صلاة الجنازة سوف تبدأ الساعة الخامسة من مساء اليوم من داخل مطرانية بنى مزار





وتقتصر على عدد محدود من الأساقفة والمطارنة وشعب الكنيسة بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





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وقالت الكنيسة القبطية، فى بيان، إن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكنرية بطريرك الكرازة المرقسية تقدم بخالص العزاء لمجمع كهنة إيبارشية بني مزار وللشمامسة والخدام والخادمات وأعضاء مجالس الكنائس ولكافة أبنائه شعب بني مزار، طالبًا لنفسه الوديعة البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع صفوف الوكلاء الأمناء في مجد السماء.

وتقرر أن تقام صلوات تجنيز مثلث الرحمات المتنيح الأنبا أثناسيوس أسقف إيبارشية بني مزار ، في الخامسة مساء اليوم بكنيسة القديس مارمرقس، مقر المطرانية ببني مزار.

وكلف قداسة البابا تواضروس الثاني، نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط للمشاركة نيابة عنه في صلوات التجنيز.

هذا وسوف تقتصر المشاركة في الصلاة على مجمع كهنة الإيبارشية وعدد محدود من الشمامسة، وفقًا لما أعلنته مطرانية بني مزار لتجنب التجمعات، كإجراء احترازي نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولد الأنبا أثناسيوس في 27 ابريل عام 1948 بمدينة أوسيم، بمحافظة الجيزة باسم ادوارد عدلي نسيم، وانضم إلى دير العذراء (السريان) في وادي النطرون في 7 ابريل 1975، وترهب بالدير ذاته في 3 مايو 1975 باسم الراهب موسى السرياني.

ونال الأسقف الراحل درجة القسيسية في 3 يناير 1978 ورتبة القمصية في 24 اغسطس 1980، وسيم أسقفًا يوم 9 سبتمبر.



