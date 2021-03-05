ذكرى انتصار عظيم.. وزير الأوقاف يهنئ أبناء قنا بالعيد القومي.. فيديو

نأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أبناء محافظة قنا، بالعيد القومي لمحافظتهم ، وهو ذكرى انتصار عظيم حققه أبناء هذه المحافظة على

محتل غ

اشم أراد أن يحتل جزءا من بلادهم فكانوا رجالا عند حسن ظن بلدهم بهم.





وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة من مسجد عبد الرحيم القناوي، بمحافظة قنا، أن الاهالي خرجوا بأقل عدة من العدو، ولكنهم كبدوا العدو خسائر فادحة وردوا على أعقابه خاسرين.





وتابع: كان أبناء قنا، أكثر إيمانا بالله، رغم أنهم كانوا أقل عدة وأقل عددا، منوها أن مصر دائما ما تشهد الملاحم الشامخة تشهد بعظمة هذا الشعب وثقته بالله.



