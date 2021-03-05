رئيس العراق يستقبل البابا فرنسيس في قصر بغداد

استقبل رئيس العراق برهم صالح البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في قصر بغداد، الذي وصل إليه برفقة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وذلك بحضور عدد من رجال الدين المسيحيين السومرية نيوز.

وكان قد وصل البابا فرنسيس إلى بغداد اليوم الجمعة في مستهل زيارة تاريخية للعراق تستغرق أربعة أيام، هي أول زيارة بابوية للعراق على الإطلاق.

وترجَّل البابا من طائرته لدى استقرارها في أرض المطار، فيما كان في مقدمة مستقبليه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وسيزور البابا (84 عاما) أربع مدن منها الموصل التي كانت معقلا لتنظيم "داعش" الإرهابي والتي ما زالت كنائسها ومبانيها تحمل آثار الصراع، كما سيزور البابا كذلك مدينة أور مسقط رأس النبي إبراهيم وسيجتمع مع آية الله العظمي علي السيستاني (90 عاما) المرجع الأعلى لشيعة العراق.