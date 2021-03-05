خطبة الجمعة من مسجد عبد الرحيم القناوي.. وزير الأوقاف: رحلة الإسراء أظهرت القدرة المطلقة لله ومخاطبة النبي بلفظ العبودية لأنه من أعلى المقامات.. فيديو

خطبة الجمعة من مسجد عبد الرحيم القناوي

وزير الأوقاف: رحلة الإسراء أظهرت القدرة المطلقة لله عزوجل

وزير الأوقاف: لهذا السبب خاطب الله النبي بلفظ عبده في سورة الإسراء

وزير الأوقاف يهنئ أبناء قنا بالعيد القومي









بثت الفضائية المصرية، بث مباشر لخطبة وصلاة الجمعة، من مسجد عبد الرحيم القناوي، بمحافظة قنا، وقرأ قرآن الجمعة، القارئ الشيخ محمود علي حسن، بينما ألقي الخطبة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.





وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، لتكون تحت عنوان : “رحلة الإسراء ومكانة الحبيب (صلى الله عليه وسلم) فيها ، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.





وتحدث الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، عن رحلة الإسراء والمعراج ، وشرح فيها ثلاثة دروس مستفادة من هذه الرحلة.





وقال وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة، من مسجد عبد الرحيم القناوي، بمحافظة قنا، أن الدرس الاول هو بيان مدى القدرة المطلقة لله عزوجل فهو خالق الأسباب والمسببات، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما هو عجيب في دنيا الناس ليس عجيبا عند الله.





وذكر أن الله عزوجل بدأ حديثه في سورة الإسراء عن رحلة الإسراء، بقوله تعالى "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ" منوها أن كلمة سبحان الله، كلمة تنزيه وفيها هنا معنى الطلب أي سبح وعظم وقدس أمام قدرة الله.





وأشار إلى أن الله خلق السماوات بغير عمد ترونها، فالسماء خلق الله ترونها ليل نهار، ويصدق ذلك قوله تعالى "خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ".





وقال وزير الأوقاف، إن الله تعالى خاطب نبيه محمد في سورة الإسراء بلفظ العبودية لأنه أعلى المقامات، كما في قوله تعالى "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ"، منوها أ ن إضافة العبودية هنا إلى لفظ الجلالة، إضافة تشريف وتكريم.





وتابع: لما اشتد الأذى بسيدنا رسول الله، قال له الله "وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ" فهذه هي مكانة الحبيب المصطفى عند ربه.





وأكد أن رحلة الإسراء والمعراج، جاءت كاشفة لبيان مكانة النبي الكريم عند ربه عز وجل، فعندما وصل مع الأمين جبريل عليه السلام، عند مكان معلوم في الرحلة، فتقدم النبي ولم يتقدم جبريل، كما في قوله تعالى "وَمَا مِنَّا إِلا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ".





وهنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أبناء محافظة قنا، بالعيد القومي لمحافظتهم ، وهو ذكرى انتصار عظيم حققه أبناء هذه المحافظة على محتل غاشم أراد أن يحتل جزءا من بلادهم فكانوا رجالا عند حسن ظن بلدهم بهم.





وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة من مسجد عبد الرحيم القناوي، بمحافظة قنا، أن الاهالي خرجوا بأقل عدة من العدو، ولكنهم كبدوا العدو خسائر فادحة وردوا على أعقابه خاسرين.





وتابع: كان أبناء قنا، أكثر إيمانا بالله، رغم أنهم كانوا أقل عدة وأقل عددا، منوها أن مصر دائما ما تشهد الملاحم الشامخة تشهد بعظمة هذا الشعب وثقته بالله.



